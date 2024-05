Après 40h de jeu, je viens de terminer, il me manque seulement une fin à avoir pour le platine.Je suis étonnamment surpris du jeu par son gameplay, son ambiance parfois la DA à certains endroits du jeu. Le studio derrière a fait un bon travail, j'ai même pas vu les heures passés comparé aux quêtes annexe de FF7.nous suivons les aventures d'une dénommée Eve.La mission de Eve consiste à sauver le reste de l'humanité contre la menace des naytibas qui ont ravagé l'humanité.Durant sa mission, elle sera accompagné de 2 personnes, Adam qui sauvera sa vie et Lily une mécanicienne.Ensemble, ils ils parcourront la région dans un intérêt commun.L'une veut tuer le naytibas alpha pour accomplir sa mission et l'autre veut récupérer les hypercellules pour sauver la ville de Xion.Au fur et à mesure de leur péripétie, ils découvriront l'histoire caché et la vérité derrière ce conflit.Voila en gros le topo, c'est sans doute la plus grosse faiblesse du jeu son scénario qui tient sur une page, c'est passable mais pas extraordinaire vu que tu vois tout arrivé et que t'es pas vraiment surpris pas le plot twist. Mais y'a des bonnes quêtes annexes.: On est sur un mélange d'action rpg avec du dark soul. Un jeu avec une difficulté assez modéré, c'est ni trop facile ni trop dur, je trouve que le jeu a su parfaitement trouver un bon équilibre.Les combats de boss sont géniaux et on a énormément de chose à notre disposition pour les tuer même pour une personne qui a du mal avec ce genre de jeuLa parade est sans doute la mécanique la plus important pour parvenir à vaincre les boss et ennemies mais même si vous maîtrisez pas cette mécanique vous pouvez quand même y parvenir à cause de certaines choses qui facilitent les combats et que personnes pensent à les utiliser ( je parle pas du mode facile)Eve dispose de plusieurs mécanique de combat:-Carré pour attaque rapide Triangle pour attaque lourde-L1+touche pour activer les compétences d'épée-R1 + touche pour activer les compétences spontanées pour punir l'ennemie et ses attaques chargés.-L3 + R3 le mode overdrive une fonction ultra pété.-L2 pour le drone qui sera en gros votre arme à distance avec plusieurs choix.-Objet de soin et autresAlors pourquoi je dis que même si vous avez du mal avec la parade et les paternes, vous avez quand même réussi à vaincre tout le monde.C'est à cause de trois de ses fonctions:-la 1er c'est l'arme à distance alors oui le gameplay de l'arme à distance, ça pue la merde! c'est même une faiblesse du jeu tellement que c'est un peu mal fait. Surtout quand on a une phase de shoot obligatoire dans le jeu.Mais! Mais! L'arme peut stun à l'infinie le boss ( pas à l'infinie ça dépendra de vos munitions) et du coup vous allez enchaîner le boss et le boss pourra rien faire!Du coup quand il fera une attaque non stopable en parade bah vous le stuner.-la deuxième les objets qui vont permet aussi de stun les boss ect et aussi leur enlever leur bouclier et qui vous permettra de faire une attaque dévastateur.-la troisième l'overdrive , vous pouvez enchaîner sans prendre de dégâts et du coup, c'est overcheatéVoila voila, le jeu se montre très généreux dans son gameplay pour tout le monde.Maintenant le pire dans le jeu!LES Fucking PLATEFORME et les sauts! Vous allez plus mourir durant un saut que contre les monstres et ensuite de faire les parcours avec des FUCKIng tourelle qui one shot! Il y'a un putain de moment dans ce jeu où tu meurs en boucle et tu dois tout recommencer!Eve n'a pas la mobilité de 2B et du coup ,c'est très bizarre quand le jeu veut se diversifier à plusieurs style de jeu.On a aussi le droit à un coté jeu d'horreur qui a plus de jump scare que OUTLAST xD.Exemple de mort que j'ai eu:: La musique du jeu est très bonne surtout durant les boss (sauf l'avant dernière boss, on a une musique toute pourrie alors que c'est le meilleur combat du jeu)Par contre il y'a quelque bug avec la musique, des fois la musique est plus forte que les dialogues et du coup on entend pas les dialogues.Voila mon ressentie sur le jeu malgré la polémique du jeu qui est pour moi est ridicule.Pour leur 1er jeu, le studio a fait un bon boulot!Et je conclus pour dire que c'est vraiment une bonne année en matière de JV pour moi, je me régale cette année.