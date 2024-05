Bonjour j'aurais voulu quelques renseignements sur le dssl en effet, on nous vante ces technologies comme étant une alternative ingénieuse pour les développeurs, moi j'aurais voulu savoir concrètement qu'est-ce que ça apporte visuellement parlant. Par exemple un jeu comme witcher 3 sur switch dont on connaît les concessions techniques, admettons que le jeu witcher 3 sur switch 1 et rétrocompatible sur switch 2 est-ce que de manière native, le dssl pourra afficher des améliorations et dans ces améliorations, est-ce que ce sera juste un lissage en passant de 720p à 1080p par exemple ou bien les éléments absents sur la version switch seront restaurés dans la version switch 2 à savoir les effets visuels manquants de la version switch quoi. et si oui est-ce que la machine le ferait donc de manière native ou via un patch merci.