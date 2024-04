The Last Ronin n'en a pas fini avec ces adaptations, depuis l'annonce du jeux vidéo tiré du comics du même nom, voilà que Paramount Pictures ont annoncé officiellement la mise en chantier d'un film live action avec une classification R visant cette fois ci un public plus mature.Un scénariste à d'or et déjà été trouvé en la personne de Tyler Burton Smith (Boy Kills World) La production sera confié à Walter Hamada qui était anciennement chez DC films.Le comics aura d'ailleurs une suite dans un second volume nommé "Re-Evolution" qui est toujours en cours de préparation.