il semble que MS tente d'amener petit a petit l'interface xbox complete sur le xclouden commencant par le partychat,les achievment,les setting fin bref le meme menu "home" que la xbox (avec des truc manquant bien sur)l'etape suivante et qui devrait arriver cette annee selon phil spencer serait le xbox store et la possibilité de jouer a l'ensemble des jeux achetéde quoi transformer n'importe quel device avec un ecran en veritable console xbox

Like

Who likes this ?

posted the 04/10/2024 at 07:48 PM by skuldleif