Pour résumer ce Dragon's Dogma II grossièrement, on prend la même formule et on pousse un peu plus chaque aspect du premier volet : une exploration laissant la part belle à la découverte sans que le jeu ne nous demande de vous y rendre, ainsi qu'une bien meilleure utilisation des pions, des PNJ qui vous suivent et qui se prêtent entre joueurs, permettant une coopération asynchrone (si un pion a fait une quête chez un joueur, il pourra vous aider dans votre partie). Sans oublier des combats épiques contre des monstres géants, et 3 nouvelles classes proposées par le jeu

Cependant, les défauts du premier sont toujours présents, à savoir une narration totalement décousue, des quêtes trop obscures par moments, et une camera parfois capricieuse. Pourtant, il m'est difficile d'en vouloir à DD2 tellement la proposition est hors du commun : partir au petit matin d'un village, traverser une contrée jusqu'au soir, pour finir en haut d'une montagne affrontant un dragon au soleil levant sans que le jeu ne m'ait jamais rien indiqué. Une expérience maladroite, mais à nulle autre pareil, et la meilleure simulation d'aventure, à faire revivre des parties de Donjons & Dragons.