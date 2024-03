nouvelle catégorie

L'équipe du projet :

Traduit par la team, Après plus de 10ans de préparation et traduction (Japonais > Français), Le patch FR de The Legend of Heroes Trails in the Sky est désormais disponible depuis ce 22 mars (Version PC Steam).N'hésitez pas à remercier et à féliciter l'équipe pour ce travail titanesque.FoubouA.isoce, Aidown, Dialcore, Drblageur, Eifi, Foubou, Harutensai, Jesuiscontent, Jéhadeu, Kalas, Karuyo, Kwath, Ludi, Luphomet, Machias, Mihael, Nanami, Pigeon, Pit, Reika, Selene, Softbrillant, ZenkiA.isoce, TwnFen, Geekoul, Luxphos, Neta', Yuki-kun, ZankhyoDrblagueur, Furan, SarusigMitsushi, Selene, VianderTakumi HazukyZenplain