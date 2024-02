le crossbuy xbox/xcloud sera donc effectif cette anneeet le xbox store débarquera de ce fait enfin sur le xcloud ,quid du projet keystone?on espère que tout ceci s'accompagnera d'une amélioration technique du xcloud pour au Minimum s'approcher au mieux d'une experience Series S(notez que vous aurez toujours une experience qui s'approche des consoles xbox existantes (tant que yen a lol) du fait des licences/contrats entre MS et les editeurs pour les jeux et la facilité de portage )que ce soit psychologique ou que les gens prennent en effet avantage de leur ludo sur le cloud c'est une tres bonne chose pour la preservations des investissements fait par des joueurs Xbox qui envisagent un avenir sur PC

posted the 02/18/2024 at 09:10 PM by skuldleif