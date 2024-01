Le jeu vidéo occupe quel pourcentage (grosso modo) de votre temps libre ? Est-ce que vous avez d'autres activités à côté qui prennent plus de place ou à l'inverse c'est le jeu vidéo qui occupe la majeure partie de votre temps ? Je sais qu'on parle souvent en terme d'heures de jeux par jour ou semaine mais cela n'est pas forcément représentatif selon notre vie professionnelle, familiale et autre.

Like

Who likes this ?

posted the 01/31/2024 at 03:57 PM by shunsui