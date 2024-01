L'arc est même pas fini qu'il est déjà dans le top du manga, les spoil du 1106 (et le raw) sont disponibles et ça envoi du lourd.Arc court mais très intense dont la conclusion promet d'être importante pour la suite du manga, avec une possible nouvelle recrue dans l'équipage (vu le 1106 c'est même plus une option), l'un des meilleurs flashback et une palette de personnages au top!