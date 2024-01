Hello suite à mon précédent article, voilà que ma PSP est déjà en panne :/.En gros, suite à une réinitialisation de la machine le joystick gauche ne fonctionne plus qu'à moitiéComme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous je peux utiliser le JG uniquement de gauche à droite mais pas de haut et bas... impossible pour moi de jouer doncJ'ai réinitialiser la PSP une nouvelle fois mais toujours le même souci...D'autre dans mon cas ?