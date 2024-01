2 ans à peine après l'immense Yakuza 4, la bande de Kiryu revient . Au programme, vous n'aurez pas 4, mais 5 personnages à jouer ! 2 nouvelles villes et un village à découvrir, mais pas mal cadenassés dans beaucoup de murs invisibles. Chaque aventure ressemble à un jeu à part entière et il y a toujours pas mal de choses à faire.

Le récit est toujours construit sur un scénario principal très sérieux et des side quests plus comiques. Néanmoins, Yakuza 5 déçoit un tantinet : à vouloir proposer 5 personnages et histoires séparés, le fil rouge se dilue et met du temps à se resserrer, et ce, de façon tarabiscotée et sans jamais approfondir suffisamment les récits.

La partie d'Haruka, souhaitant devenir "idol", s'avère finalement longue et un peu pénible, malgré des mini-jeux très drôles.

Le petit nouveau, Shinada, est un combattant armé certes intéressant, mais son histoire de joueur de baseball raté est un peu bancale et m'a laissé sur ma faim.

Ce Remastered offre comme d'habitude un 1080p 60fps parfait, rendant honneur aux cinématiques et aux graphismes magnifiques, mais frustre par l'absence inexcusable de sous-titres en français. Un bon jeu mais pas le meilleur épisode. Un petit Oui.