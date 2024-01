Aller j'ai 40 heures et quelques rerols ca devrait suffire.Donc Palworld sorti le 19 Janvier 2024 en Accés Anticipé, est un jeu de survie a la ARK ou vous devez farm, farm et encore farm pour construire votre base.Et pour vous aider vous pouvez capturé des Creatures appelé Pals qui peuvent travailler pour vous et vous aider en combat, chacun d'eux a sa petite compétence, son type, attaque spéciale et ses forces/faiblesse.La phrase qui est vite sorti quand le jeu a été annoncé c'est que PalWorld c'est Pokémon avec des flingues, parce que oui certains Pals peuvent porter des armes, je crois même qu'on les poster en défense pour faire du tir en pigeon.Mais on parle de Pokémon surtout parce que pas même de Pals ressemblent un peu beaucoup a des Pokémon, pour certains c'est quasiment du plagiat.Après les Pokémon aussi sont pas mal inspirés d'autres choses, et puis si vous voulez une créature qui ressemble a un Lion, vous pouvez le changer autant que vous voulez, ca restera toujours un Lion. Et il y aura forcément quelqu'un qui aura fait un Lion de la même façon que vous.Donc pour moi les Pals seraient inspirés entre autre des Pokémon et encore loin d'animaux de la vraie vie/passé/fiction.Un peu plus tard un type sur Twitter aurait déniché ça.Ouais la ca serait plus de l'inspiration ni même un plagiat mais du pure copié collé.Après même sur les exemples qu'il montre c'est pas non plus du copié collé totale, et puis encore une fois un loup ca sera toujours un loup.Il semblerait en tout cas que le studio derrière PalWorld ne soit pas à son coup d'essaie, Craftopia serait un peu dans le même genre.On a aussi une polémique sur les IA, mais ça a été vite démentie.Et pour finir il parait qu'ils sont une dizaine dans leur studio et que les Palworld auraient été crée par une personne.Citation du directeur.Et bien entendu il y a les trucs habituels, c'est trop violent, c'est du braconnage ect.Et les développeurs ont eu des menaces de mort.Ecoutez peu importe les polémiques sur le jeu, ils ont pas mérités ça, calmez vous un peu !Je pense que j'ai ait le tour des Polémiques, revenons sur le jeu.Comme je l'ai dit c'est un jeu de Farm, de ressources et de créatures, afin de trouver celles avec les compétences les + optis et les renforcer.On avance petit a petit dans la map, on découvre les tours qui servent de point de téléportation (comme dans Genshin) On a 2-3 Arènes je crois, des Boss Fixes qui se repop une fois par heure, des donjons (enfin le même a chaque fois) avec des Pals plu rares et encore un Boss.Un ou 2 village avec des marchands et des Braconniers qui se baladent avec parfois un Camp avec un Pal a sauver et recruter.Tout ca dans une Map qui est assez grande je trouve dans un jeu qui est assez beau qui est fluide, tout l'inverse d'un certain Ecarlate et Violet qui est a 10 FPS !!!!Avec très beau de bugs si on compte pas le Path-finding, certains Pals assez gros se coincent parfois par le décor ou dans un crevasse, ce qui est pratique pour le tir au pigeon. ^^Mais a part ça ca tiens bien, il y a juste les serveurs Multi qui sautent assez souvent, mais ça c'est du a la fréquentation, on a eu un pic de 1.5 millions.Après il a des petits trucs a régler, on peut pas utiliser toutes les touches du clavier; je trouve que la maniabilité de ton perso est un peu aux fraises (ou c'est moi qui a du mal sur manette)C'est un peu chiant quand tu est KO de voir refaire le tour a pied parce que tu est mort a 50 mètres d'un point de téléportation que tu a pas encore débloqué.Et faut avouer que le farm dévient par devenir chiant même si il y a des astuces pour optimiser (comme u Pal qui pont des Sphères) et que en contrepartie tu sens ta monté en puissance. A travers ton équipement et les Pals que tu attrape.Et les combats sur monture terrestre ou volantes sont pas pratique, oui on peut monter certains Pals.Donc en conclusion PalWorld est un ARK: Survival Evolved avec un Skin Pokémon ou Légend Arceus comme il aurait du être mais ce n'est PAS Un Pokémon Like.Un Pokémon Principal c'est tu part a l'aventure, tu te fais une team d'amis, tu deviens le meilleur dresseur en battant la ligue et tu affronte une team plus au moins maléfique, et plus tard tu te rase le crane et tu fais de la stratégie sur Youtube.Palword étant un Action RPG et pas un Tour par Tour, on a pas du tout la même profondeur stratégique, Palworld a à peine 2-3 arènes, on a pas encore de scénario, ni de PVP.Sinon pour l'instant Palworld s'est vendu a 6 millions d'exemplaires en 4 jours, sans compter les ventes Xbox et le Gamepass (qui plante)Ce qui est prouve 2 choses, 1 que les gens en ont rien a carrer (ou ignorent) de ces histoires de plagiats et d'IA (démontrés ou non) tant qu'un jeu est fun.Et surtout que les gens sont prêt a foncer sur un jeu qui reprend de qu'il aimerait voir dans un jeu Pokémon et qui le fait bien.Et que chez Gamefreak, la The Pokémon Compagnie, voire même chez Sony ou Ubisoft, ils doivent bien se mordre les doigts de ne pas avoir pensé a faire un jeu de survie a la Ark avec un skin à la Pokémon.Ce qui ne veut pas dire que Palworld est un Pokémon Killer, Pokémon est une franchise trop grosse pour chuter, en revanche il pourrait marque une étape, et peut être pousser ceux qui gèrent Pokémon, a se bouger un peu le Q pour que le jeu 10 G sur cette fameuse Switch 2 ne soit pas une honte technique pondu en 2 ans.Et vous ? vous pensez quoi de Palworld ? N'hésitez pas a répondre dans les commentaires !Moi en tout cas je le trouve toujours très fun, encore + en multi, pour le peu que j'ai pu faire, les serveurs sont un peu surchargés, un pic a 1.5 million je rapelle.