Bonjour,



J'hésite à jour à ce jeu. Je n'ai pas joué à ce jeu lors de la sortie du jeu original et donc je n'ai aucune attache et aucun bon souvenir sur le jeu. J'ai du mal à supporter les jeux trop "japo-niais" et je me suis déjà fait avoir plusieurs fois sur d'autres JRPG, comme Xeneblade Chronicles ou Super Mario RPG. Pour Xenoblade, j'ai détesté le système de combat, j'ai trouvé l'histoire et les personnages bien trop niais et la musique oubliable. Pourtant quand on regarde les avis, beaucoup sont excessivement dithyrambiques et la note moyenne est très élevée. Et pour Super Mario RPG, sans facteur nostalgie, le jeu est dépassé sur tous les points (graphismes, gameplay, histoire, etc.) et tout simplement mauvais.



À quel point ce jeu est-il "japo-niais" ? Je me méfie des avis maintenant, beaucoup sont basés sur une nostalgie.



Merci.