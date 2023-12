- Il ya des jeux qui n'ont pas bonne réputation et celui dont j'écris le test aujourd'hui en fait partie. Quand on parle Spyro, on pense surtout àSorti en 2004 et développé par Eurocom, Spyro 5 débute quand Le Professeur explique à Spyro que Red, un dragon qui a mal tourné dérobe des Gemmes Sombres pour détruire le monde et le rendre à sa merci.L'histoire bien que classique a le mérite d'être un minimum "narré" car il ya quand même pas mal de dialogues avec les PNJ, même si elle sertCommence donc le jeu ou vous allez devoir parcourir le monde pour le sauver.Ce qui offre une durée de vie plutôt confortable à un jeu de plate-forme de ce genre, surtout que Spyro 5 est un régal à parcourir, et qu'on s'ennuie pas un seul instant.Les mondes sont variés, jolis, plutôt grand pour certains et pas si simple, surtout si vous voulez terminer le jeu à 100 %.Petit changement néanmoins,Finis donc le ratissage de niveau même si l'exploration aura quand même une place d'importance car vous devrez tout de même dénicher les œufs ou les gemmes ici et là et certaines sont très bien planquées.Vous pouvez tout aussi bien laisser totalement ça aux oubliettes et vous concentrer uniquement sur la quête principale, mais il faut avouer que le jeuEn revanche, pour le 100 % c'est déjà un challenge plus conséquent même si c'est pas non plus hyper difficile, ça demande quand même un peu de skill pour certains passages, notamment dans les niveaux avancés.C'est de toute façon presque l'unique moyen d'avoir un peu de challenge car ce ne sont pas les boss qui vont vous retenir.Mais l'aventure de Spyro 5 vaut largement le coup malgré ça tant les niveaux sont un régal à parcourir.Il se parcours pas non plus trop facilement et certains peuvent se révéler assez long même si encore une fois en ligne droite ça peut allez vite.Ajoutez à cela les gadgets du professeur telle que l'invincibilité ou la supercharge et ya de quoi varier les plaisirs. Le jeu estLe souffle électrique par exemple sera plus puissant que celui de feu car pouvant casser les coffres en métal mais il mettra plus de temps à tuer les ennemis, il pourra aussi activer certains types de mécanismes.Bon, on est dans Spyro donc évidemment que les ennemis sont très simple à vaincre, mais certains Gnorcs ennemis principaux du jeu peuvent être assez pénible, notamment ceux à l'arbalète. En plus des Gnorcs, chaque monde visités offre de nouveaux ennemis à vaincre.En plus de Spyro, ce ne sont pas moins de 4 personnages jouables dans cette aventure. A savoir Sparx, Chasseur, Sgt Bird et Blinky un petit nouveau.Si vous voulez terminer le jeu à 100 %, vous aurez pas le choix de vous frottez à leur mini jeu. Les phases avec Sparx sont un genre de Shoot them up ou il faudra arriver à la fin du parcours sans mourir, et en tirant sur les ennemis. Celles avec le Sergent Bird qui je trouve sont les phases les plus complexes sont de détruire toutes les cibles avant le temps imparti, au nombre de 5 et croyez moi que pour l'œuf de dragon ça va mais alors pour la gemme lumineuse il faudra se lever tôt.Celles avec Blinky le petit nouveau sont des phases sous terre ou il faudra détruire 5 éclats de gemmes sombres pour l'œuf et 10 pour la gemmes lumineuses qui équivaut au mode difficile de chaque mini jeu.Et enfin Chasseur qui lui sera plus ou moins de parcourir le niveau en mettant la main sur l'œuf et la gemmes lumineuses en utilisant son arc et ses flèches pour vaincre les ennemis, mais aussi au corps à corps.Tous les personnagesDe plus, elles ne sont obligatoires que pour le 100 %, même si le passage avec Chasseur est inévitable pendant l'aventure, les autres sont totalement optionnels.En revanche, pas du tout fan des phases enCes phases sont répétitives, peu intéressante et il yen a un peu trop, surtout pour ceux qui veulent faire le 100 %, néanmoins elles sont totalement optionnels, c'est déjà ça.Au niveau de l'OST etLa VF est excellente également et parfaitement en accord avec l'ambiance bon enfant du jeu, que ce soit celle de Spyro, de Red ou encore des PNJ c'est un régal.Note : 9/10