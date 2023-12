Si vous êtes née dans les années 90 (à vous de voir l'année), le mot Atari cela ne doit pas évoquer grand chose je pense et encore moins si vous êtes un djeuns de la génération Fortnite.que pensez vous de cela:et même en retro hormis un collectionneur acharné qui veut se la raconter, je ne vois pas trop qui va acheter cela.en fait je pense que ce que propose Atari n'a plus de sens commercialement parlant, les jeux qu'on voit en vérité y jouer c'est trop impossible à conceptualisé. en vérité ce contenu de carré bizarre qui bouge dans un écran même avec de la bonne volonté c'est dur quoi, le gameplay est quasi rigido-pourri, les mécanique de jeu sont digne d'une montre casio monochrome.Il n'y a que le jeu Warbirds qui ressemble à quelque chose.Et oui en vérité ce qu'ils proposent là n'a pas de sens et serait mieux dans une vidéo d'une chaine Youtube genre muséum. difficile de croire que c'est vendable.R2veille toi Atari ce genre de truc personne ne va acheter, dans 1 0ans encore un anniversaire, c'est moche mais quand y'a plus personne qui vient à ton anniversaire.