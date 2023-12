- Sa direction artistique- Sa douceur dans son ost- Un point 'n 'click qui ne lasse pas profitant d'un bonne effet de découverte.- Des décors sublime- Les collectibles qui ont une bonne utilité- Son histoire touchante et ces thématiques forte.- Durée de vie courte suffisante.- Les quelques lenteurs de déplacements.

Tout ce qui est construit autour est bien maitrisé , de son ost douce passant par le point 'n 'click qui ce laisse bien suivre , Dordogne possède tout pour plaire et offre une bonne aventure rafraichissante et reposante tout en proposant des thématiques fortes.

Dordogne est une magnifique peinture vidéoludique , une excellente expérience narrative de 3 à 4 h qui est pleine de bonne attention et vous fera voyager a travers les quelques endroits contemplatif sublimé par sa direction artistique peinte en aquarelle.

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2023 at 12:40 PM by yanssou