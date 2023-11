Night swim (3 Janvier 2024)Synopsis:Ray Waller est un ancien joueur de football américain qui a dû abandonner sa carrière en raison d’une maladie dégénérative, lors de son emménagement dans une nouvelle maison, avec sa famille : sa femme Eve, leur fille Izzy et leur plus jeune fils. Ray, contre toute attente, ne désespère pas de reprendre sa carrière et persuade toute la famille que la piscine qui se trouve dans le jardin sera parfaite pour sa rééducation et pour ses enfants. Mais cette maison cache un lourd passé et ils vont sans le vouloir réveiller une force malveillante qui va tous les précipiter aux tréfonds de l’horreur absolue.Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 (2024 en post prod)Smile 2 (2024 en pré-production)Au passage le 1er est une très bonne surprise.Terrifier 3 (2024 en pré-production)Synopsis:Art le clown s'apprête à semer le chaos parmi les habitants du comté de Miles qui s'endorment paisiblement le soir de Noël.MaXXXine (2024 en post production)Synopsis:Maxine, seule survivante des incidents sanglants de X, poursuit son voyage vers la célébrité en tant qu'actrice dans le Los Angeles des années 1980.The Conjuring: Last Rites (2024 en pré-production)Aucune idée de l'affaire qui sera au cœur de l'intrigue, on sait juste que ce sera le dernier de la licence en tant que film Conjuring, et qu'il y aura une série TV Conjuring.The Strangers: Chapitre 1 (2024 remake)Synopsis:Un jeune couple traverse le pays en voiture en quête d'un nouveau départ. Mais ils n'ont d'autre choix que de s'arrêter dans un Airbnb reclus dans l'Oregon, où ils devront endurer une nuit de terreur face à trois inconnus masqués.Il y aura un chapitre 2 et 3, tous les deux en post production.Thanksgiving: la semaine de l'horreur (29 novembre 2023)Synopsis:Un an après qu’un Black Friday ait viré au chaos un mystérieux tueur s’inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise les habitants de Plymouth (Massachussetts), berceau de la célèbre fête.