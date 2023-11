J'ai un petit problème concernant mon vaisseau.



J'ai un message en orange qui me dit que la masse de mon vaisseau est trop élevé pour les moteurs.



Il me dit de soit j' allège le poids du vaisseau,ou je rajoute des moteurs.



Sauf que quand je rajoute un moteur, 1 message rouge apparaît que la consommation des moteurs est trop importante....

Mon vaisseau est full classe B...



Donc j'ai pas envie de retirer le volume de ma soute. Mais si quelqu'un sait comment faire pour pouvoir rajouter des moteurs.....





Et aussi, comment on crée un vaisseau a partir de 0 sans écraser un vaisseau existant , je suis preneur aussi