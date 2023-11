J'ai conscience que ça intéresse pas grand monde vu le peu de retour mais c'est pas grave, ça me dérange pas de continuer ce classement ^^- La première course du jeu et certainement pas la meilleure...- La course est pas mal en soi mais le trajet comme bien souvent dans les circuits Tour est pas très limpide...- Un peu mieux que promenade à Paris mais on s'en relève pas la nuit.- Le meilleur Circuit avec des voitures, (autre que Tour) bien meilleur que Autoroute Toad ou Route Clair de Lune.- Un circuit sympathique, la musique est plutôt cool aussi. Après ça va pas plus loin non plus.- C'est pas la meilleure Rainbow Road du jeu loin de là mais elle reste cool quand même.- Une course ambiance hivernale plutôt cool mais ya beaucoup mieux !- Franchement une course sympathique, l'idée de rentré à l'intérieur du dragon est de suivre tout son "corps est vraiment cool.Suite ce week-end !