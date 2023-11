Star Citizen

L'ambitieux projet de Cloud Imperium Games offre une occasion unique aux amateurs d'exploration spatiale : une période gratuite de test jusqu'au 1er décembre pendant laquelle, chaque jour, tous les vaisseaux d'un ou de plusieurs constructeurs peuvent être pilotés. Cette opportunité permet de plonger dans l'univers persistant et en constante évolution de Star Citizen sans avoir à débourser le moindre denier.Depuis son annonce en 2011, Star Citizen a captivé l'imagination des joueurs en proposant une expérience de jeu spatial qui repousse constamment les limites de ce qui est possible. Nous sommes en 2023, le multijoueur Star Citizen est toujours en développement, tandis que le solo Squadron 42 s'est dévoilé en détails lors de la Citizen Con 2023 , suscitant des réactions enjouées voire même quasi hystériques de la part des journalistes du jeu vidéo (cf. jeuxvideo.com ou Julien Chièze ).Depuis la Citizen Con et ses nombreuses annonces notamment pour le multijoueur, lesont pu être rassasiés par l'arrivée du second système solaire du jeu, Pyro , pour l'heure encore en phase de test. Mais quoi de mieux que l'IAE 2953, aux couleurs violettes et cyan cette année, pour continuer d'entretenir la hype ? Surtout quand de nouveaux vaisseaux font leur arrivée !En effet, non content d'être(fin le 30 novembre), Star Citizen en profite pour introduire une ribambelle de nouveaux vaisseaux, dont le très surprenant Gatac Syulen, un vaisseau alien au pilotage étrange et au design futuriste. Pour son lancement, ce vaisseau est proposé à 80€.Il vous suffit de créer un compte sur le site officiel et de télécharger le client. Une fois cette étape franchie, vous aurez accès au jeu sans frais jusqu'à fin novembre. C'est l'occasion idéale d'explorer Star Citizen, de découvrir ses fonctionnalités et de voir s'il est fait pour vous (Star Citizen est un jeu réaliste donc lent) mais aussi votre PC (il faut une très bonne machine pour le faire tourner confortablement).S'il existe des guides détaillés pour débuter , car même si désormais le jeu comporte une mission d'initiation, le mieux reste de se faire accompagner. Cela peut être celui qui vous a parrainé avec son code referral ou un autre joueur trouvé sur le forum du jeu . D'autant que le jeu est pour l'heure uniquement en anglais (même si la communauté travaille à des traductions).