Star Citizen

Après une CitCon d'anthologie ayant promis énormément de nouveautés aux joueurs, il ne fallait pas laisser las'essouffler. Et comme le studio l'avait évoqué, Pyro est désormais jouable... pour une poignée d'heureux élus.En effet, une sélection de joueurs a accès au nouveau système, parmi les plus dépensiers (les fameuxayant déboursé plus de 1000$ pour soutenir le jeu) ou les plus investis (ceux qui testent tout le temps le jeu lors des phases qui précèdent l'arrivée d'un nouveau patch). À condition d'avoir reçu une invitation par email, ceux-ci peuvent arpenter le nouveau système solaire Pyro : ses nouvelles planètes, son ambiance sombre et oppressante, ses gigantesques stations déglinguées où s'amoncellent les détritus et la crasse, ses éruptions solaires violentes, son insécurité constante, etc.Plutôt que des visuels qui ne feraient pas forcément honneur au travail effectué par les équipes de CIG, voici la découverte de toutes ces nouveautés par le YouTubeur Hugo Lisoir , fan invétéré de Star Citizen :À bientôt dans le 'verse et peut-être même sur Pyro ?