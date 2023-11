Cette fois ci on revient sur le gameplay.Le jeu semble avoir été conçu comme un jeu d'action plus que comme un plateformer.Le héros Bakeru se bat à l'aide d'un taiko, et donc naturellement chacun des 2 bâtons a sa touche dédiée de façon à pouvoir faire des combos. On notera la présence d'attaque chargées et plusieurs options d'esquives.En ce qui concerne la plateforme on retrouve les mouvements classique du genre.Pour rappel le jeu est développé par Good-Feel un studio japonais connu pour ses collaborations avec Nintendo et fondé par l'ancienne équipe de Goemon chez Konami.Toujours prévu pour le 30 Novembre, pour le moment uniquement au Japon en exclusivité sur Switch.