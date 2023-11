Sorti sur PS2 puis sur tous les autres supports de l'époque, avant d'être remastérisé en HD, le classique d'Ubisoft va attendre encore un moment sa suite, mais emporte l'adhésion de beaucoup !Pour ma part, c'est une aventure que j'ai adoré, symbole de la seule période de gloire d'ubisoft, qui enchainait Rayman 2, Splinter Cell, BGE, XIII et enfin Prince of Persia.La version PC reste celle à privilégier aujourd'hui, car elle a de magnifiques effets car à la technologie NVIDIA.Et n'oubliez pas :=>

posted the 11/12/2023 at 02:58 PM by obi69