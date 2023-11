Qu’est-ce que la sérigraphie ?

La sérigraphie est à opposer au « Giclée » et « Fine Art Print » qui sont, elles, des techniques d’impressions numériques (peu couteuses et très répandues sur le marché des affiches). Les procédés d’impression numérique sont néanmoins moins qualitatifs puisque ils offrent un rendu des couleurs ainsi qu’une épaisseur d’encrage/texture inférieurs à la sérigraphie.La sérigraphe permet l’utilisation d’une très grandes variété d’encre (à rendu fluo, phosphorescent, métallique) offrant donc de très belles possibilités de création pour les affiches de films/jeux vidéo avec un rendu souvent très texturé et ne manquant pas de relief.De par le procédé de fabrication, les sérigraphies de films sont toujours limitées et éditées en très petite quantité, ça va de 30 à 400 exemplaires (plus lorsque que c’est une « timed edition » c’est-à-dire limitée dans le temps, généralement 3/4 jours) et sont vendu entre 50$ et 100$ lors de la vente.La galerie/société la plus connue et qui a «démocratisé » ce marché est Mondo même si aujourd’hui c’est plutôt Bottleneck Gallery qui est la société la plus prolifique dans l’édition de sérigraphie d’artiste. Généralement, les sérigraphies sont sold out en quelques minutes/secondes.Comme vous pouvez vous en doutez vu le côté limité de la chose, il y a des artistes très reconnus dont les créations ont pris pas mal de valeur. Je citerai, par exemple, Olly Moss et sa vision de la 1ere trilogie Star Wars dépassant les 10 000 dollars ou l’artiste Belge Laurent Durieux et son affiche de Jaws coté à plusieurs milliers d’euros.Voici quelques autres exemples de sérigraphies que j’apprécie particulièrement (pour avoir certaines d’entre elles je peux dire que les images ne rendent bien évidemment pas justice au rendu réel).Je vous laisse les liens de certaines galeries/revendeurs si vous voulez y jetez un œil.Si vous êtes intéressés, je ferai d’autres articles sur le sujet pour présenter des artistes et les plus belles propositions artistiques de chaque film culte. Le 1er, par exemple, serait consacré à Blade Runner et à l’artiste Matt Ferguson.