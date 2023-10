Bonjour,



C'est aujourd'hui que le streaming sur la Ps5 de jeux Ps5 passent en haute résolution (pour les abonnés premium), alors j'ai déjà plus le temps de jouer, mais j'ai testé vite fait par curiosité.



Et je dois dire que je suis agréablement surpris par le rendu et tout, alors j'ai du faire 10min de streaming sur 2-3 jeux donc très peu mais franchement le rendu était excellent, pas vu d'artéfact etc.



fibré mais Ps5 en wifi dans la pièce de la box (ouais pas envi de tirer un câble juste pour ça ^^)



Je voulais savoir si vous l'aviez essayé et votre ressenti (en tout cas, bien meilleur que le Xcloud, et pour Gforce Now la dernière fois que j'ai essayé remonte trop loin pour faire un comparatif fiable/viable).