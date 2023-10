L'IRS, chargé de contrôler les taxes et les impôts aux États-Unis, réclame 28,9 milliards de dollars à Microsoft, sans compter les pénalités. Ce dernier porte sur des arriérés d'impôts pour des sommes non payées entre 2004 et 2013.

Sur cette période, Microsoft aurait minimisé sa charge fiscale en allouant stratégiquement ses profits selon les pays et les juridictions.



Dans un communiqué, Microsoft précise que la somme demandée ne tient pas compte des abattements fiscaux auxquels il a droit. On passerait de 28,9 à 10 milliards de dollars environ. Quand bien même, la société conteste les résultats de l'enquête de l'IRS et annonce faire appel. Elle rappelle d'ailleurs que “Microsoft est historiquement l'une des entreprises américaines qui paie le plus d'impôts sur le revenu. Depuis 2004, elle a versé plus de 67 milliards de dollars de taxes aux États-Unis”.



Microsoft prend soin d'expliquer que le processus d'appel prendra de nombreuses années, et que faute d'accord à l'arrivée, il reste la possibilité de passer par les tribunaux.



