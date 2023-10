Après l'annonce du rachat du studio Ghibli par la filial Nippon TV qui acquerera 42.3 % des actions du studio tout en conservant son mode créatif et son indépendance, mais aussi en raison d'absence de successeurs, Hayao Miyazaki pense déjà à son prochain projet en y réfléchissant tout les jours.Son dernier film "Le garçon et le héron" est toujours prévu pour le 1 er novembre en France.

Toshio Suzuki : « Il pense à son prochain projet tous les jours et je ne peux pas l’en empêcher, en fait, j’y ai renoncé », a admis Suzuki. « Je n’essaie plus de le dissuader, même s’il devait faire un film raté. Dans la vie, il n’y a que le travail qui l’enchante »

posted the 10/10/2023 at 10:26 PM by yanssou