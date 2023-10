Alors cet article s’adresse au Pro M et S frustrés mais non allergique au démat’, il s’agit d’une astuce (enfin il s’agit surtout de bon sens plutôt que d’une vrai astuce) qui pourrait permettre à certain gamer d’alliés les deux mondes à des coûts raisonnables. Alors il vous faudra forcément acheter la console du concurrent mais techniquement c’est la seul dépense que vous aurez à faire.Le plus dur sera de vous trouver un proM ou proS de confiance dans votre entourage, pour ensuite vous faire des partages de licence.Du coup le proS partage tout ce qu’il a sur son compte avec le compte PS du proM et inversement, le pro M partage tout ce qu’il a sur son compte avec le compte Xbox du proS.Du coup le proS peu profiter sur sa Xbox de tous les jeux démat’ et abonnement (gamepass, EA play, Ubi+ etc…) du proM sans jamais dépenser 1 centime chez Xbox (sauf pour la console). Et vous l’aurez compris inversement proportionnel pour le proM et sa PS5.En gros vous pourrez tirer parti des avantages qu’offre la concurrence sans changer vos habitudes de dépense JV.Alors évidemment le but est de trouver un profile de joueur équivalent, si vous acheter 2 jeux par an vous allier pas avec un joueur un achète 100 jeux par an, ça risque à terme de créer une frustration puis des complications, si vous êtes joueur occasionnel trouver un allié occasionnel etc….Grâce au Game Pass et à la monté du cross play cela pourrait même être intéressant pour les Pro S.Exemple:Imaginez que Call of Duty 2024 sorte day one sur le game pass, vous pourrez y jouer avec vos potes PS via la Xbox et le Game Pass sans dépenser 1 centime (Grace au partage de compte) alors que eux ils vont certainement payer 80€. En plus si c’est un jeu qui ne vous plait pas forcément, mais juste que vous voulez faire plaiz à des collègues de temps en temps en faisant quelques games avec eux, ça peut être une bonne alternative.Bref le but est d’allier le meilleur des deux mondes à moindre frais, et si vous êtes vraiment gamer et que vous souhaitez être plus pertinent dans les débats de guerre de consoles ça devrait vous intéresser.Du style Gt7 est il meilleur que Forza 8 ? hé bien avec cette solution vous auriez pu avoir la réponse la crédible possible, sans avoir été obligé d’acheter les 2.