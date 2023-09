Le Quest 3 sera présenté durant le Meta Connect qui aura lieu le 27 Septembre pour une probable date de sortie le 10 Octobre. Avez vous prévu de l'acheter ?Ces jeux et applications donnent un avant goût des possibilités offertes par la réalité mixte.

posted the 09/21/2023 at 06:11 PM by dabaz