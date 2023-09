Rassurez moi, c'est une plaisanterie ? La presse du monde entier vient expliquer que ce jeu n'est pas bugué, mais vous avez jouer à la même version que moi ?



Ce jeu est rempli de problèmes !! Je ne vais pas tous les cité, mais en voici quelques uns que j'ai pu relever :



- L'écran clignote, aléatoirement. Peu importe les réglages graphiques, cela n'a aucun rapport, c'est aléatoire et nécessite un redémarrage du jeu. RTX 3070 et pilotes à jour évidemment. Le plus drôle, c'est que cela ne me l'a fait qu'après 8h de jeu....



- Crash de FPS ( moins de 1 fps ) sans aucune explication si je veux relier mon pc à un écran TV ??? WTF celui là ? En plus cela ne le fait qu'au bout de plusieurs minutes de jeu, au début tout va bien....



- Les touches non programmables sans passer par un mod... Non mais rassurez moi c'est une vaste comédie ?? Il n'y avait personne pour se dire que des gens jouent autre chose qu'en QWERTY ?! Et que dire, si vous changez la touche pour avancer de Q en Z, le jeu vous fait la remarque qu'il y a conflits de touches pour le mode vaisseau notamment dans lequel vous ne pourrez tout simplement plus accélérer !! Le jeu marque bien que c'est Z pour accélérer mais la touche... Ne fonctionne pas... RI-DI-CU-LE.



- Des missions inaccessibles. Par exemple, "accostez l'UC Vigilance". Oui oui, d'accord. Mais si le jeu refuse de me présenter le menu pour rentrer dans le vaisseau ?.... Je vais voir sur internet : "approchez du vaisseau et appuyez sur E". J'approche, j'appuie sur E... Et mon perso sort simplement de son siège comme un gland. Heuuu... En réalité il faut appuyer sur E lorsque le jeu vous propose l'option pour interagir avec le vaisseau. Mais mais mais mais !!! Cette option ne s'affiche.... Jamais.

Après vérification sur internet, le problème est rencontré par d'autres... Et leur solution : jouer avec une manette Xbox. Ben voyons.



Un jeu avec des missions inaccessibles, aucun paramétrage, des crashs et des bugs diverses, ne devrait pas avoir plus de la moyenne, messieurs les vendus de la presse...