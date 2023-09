Le prochain jeu de Good-feel: Mameda-Bakeru (de son nom complet Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan) se date enfin.Le jeu sortira le, il faudra donc passer par la case import japonais pour mettre les mains dessus (chose plus simple avec le démat).Dans ce jeu de plateforme-action 3D, on incarnera Bakeru, un jeune percussionniste passionné de festivals folkloriques, qui va parcourir le Japon afin de ramener la joie et la paix dans ses derniers après que des monstres mal intentionnés soient venus semer la pagaille.On notera que notre héros semble être doublé par Junko Takeuchi, qui prête habituellement sa voix à Naruto.De plus le magazine Corocoro proposera un manga pour introduire la licence.Pour accompagner l'annonce de la date, un trailer pour se faire une petite idée de quoi il en retourne.Pour info, Good-feel a été fondé par des anciens de chez Konami, ayant notamment travaillés sur la série Ganbare Goemon, mais le studio est surtout connu pour avoir produit des jeux pour Nintendo comme Warioland Shake, Kirby Epic Yarn ou Yoshi Crafted World.