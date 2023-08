... juste une vaste blague.ECRAN NON TACTILE0 CAPTEURS (juste un accéléromètre pour compter les pas) .Liste des features de la montre (via lapp mobile):Format de l’heureFormat de dateRéglage de la luminosité de l’écranRéglage de la mise en veille de l’écranRéglage de la mise en veille de l’écran en mode rechargeAffichage de notifications (messages, rappels et autre)Contrôle de la musique du téléphoneFixation d’un objectif de nombre de pas quotidienBref en la prenant en tant que tel elle ne vaux même pas les 15 euros ...