Après le très sympathique mais perfectible Remnant - From The Ashes, Gunfire Games remet le couvert avec ce second opus. Pour faire court, on prend le même principe de "TPS RPG" mâtiné d'un peu de Souls, le tout avec des niveaux procéduraux, et on obtient la formule pour Remnant II

un plat copieux et bien mieux maîtrisé, à commencer par le level design qui, s'il n'est pas parfait, est rempli de secrets à ras bord, et il en va de même avec le procédural qui va fournir des événements et boss différents.

Parlons-en des boss : ils ont été largement améliorés, et s'il reste toujours un peu le gimmick des mobs qui viennent vous embêter pendant les combats, les boss ont enfin patterns plus travaillés et certain sont très originaux, comme celui du labyrinthe.

Tout comme le level design, les évènements ou boss auront leurs secrets qu'il vous reste à percer, surtout que le jeu en vaut toujours la chandelle (nouvelles armes, anneaux, traits etc).

Remnant II, en tant que suite et double A, impressionne par la qualité proposée, et avec son mode aventure permettant de relancer n'importe quel niveau, il n'est pas rare de se dire "Allez ! Une dernière" : la marque des excellents jeux.