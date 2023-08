Ce troisième tome version Minalima arborera une teinte bleu nuit aux rehausses de violet. Une référence implicite au fameux bus de nuit à double impériales qu’est le Magicobus !



En son centre, les graphistes ont choisi de faire figurer la scène au cours de laquelle Harry et Hermione chevauchent l’Hippogriffe Buck au dessus de Poudlard. Quand à la traditionnelle arche ouvragée qui l’enlumine (et qui est reprise sur chaque doubles-pages à en-têtes des chapitres), si on y retrouve l’emblème des quatre Maisons dans les médaillons aux quatre coins, sa structure est faite cette fois des éléments évoquant les planches délabrées de la Cabane Hurlante.

Sortie prévu le 12 octobre prochain au prix de 40 €