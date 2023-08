Hello!Une vidéo pour remercier tout le monde, car notre dernière en date sur les jeux de combats N64 à fait un véritable carton! Merci à tout ceux qui ont regardé et commenté.Bon par contre, j'allais pas parler sans jouer à quelque chose, je tente donc des médailles sur StarFox 64 tant qu'à faire!

posted the 08/04/2023 at 07:54 PM by fdestroyer