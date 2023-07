« La collaboration avec Xbox a été pour nous un soutien incroyable et une expérience enrichissante. Le lancement de notre jeu sur une plateforme disposant d’une base d’abonnés mondiale massive est une opportunité passionnante... Nous comprenons que cette plateforme offre une portée considérable, nous permettant de nous engager auprès d’un public large et diversifié de joueurs du monde entier. »

"Notre objectif avec Lies of P était de créer un jeu avec une histoire qui captive instantanément les gens et qui reste avec eux longtemps après qu’ils l’aient rencontrée. Pour y parvenir, nous pensions que le fait d’emprunter un conte mondialement connu et de lui donner une tournure inattendue susciterait l’attention, l’excitation et l’intérêt. Nous voulions trouver une histoire qui trouve un écho auprès d’un public adulte tout en conservant un certain sens de l’émerveillement. Les aventures de Pinocchio présentent un contraste fascinant entre des éléments cruels et charmants.



La fin de Lies of P occupe une place particulière dans mon cœur, et j’ai hâte de voir ce que les joueurs en penseront."

« L’un des aspects les plus remarquables de notre jeu est le système de combat. Nous offrons aux joueurs la possibilité d’expérimenter de manière proactive diverses méthodes de combat grâce à l’assemblage d’armes, aux armes de la Légion, aux P-organs, et bien d’autres choses encore. Chaque choix qu’ils font leur offre une expérience de combat différente. Ce niveau de liberté offre aux joueurs une grande diversité de combat ».

« Nous avons méticuleusement intégré un système d’honnêteté dans le jeu, caché de nombreux récits passionnants dans le jeu, et chacun d’entre eux est aligné sur le monde de Lies of P grâce à une représentation visuelle et artistique unique. De plus, notre système de mensonge ajoute une couche à l’expérience de jeu, offrant aux joueurs plus de choix et de conséquences dans le jeu. »

Jiwon Choi, le directeur de projet de Lies of P à répondu aux questions de Miles Dompleur pour Windows CentralLies of P est prévu pour le Xbox One, Xbox Series X / S , PC, PS4 / PS5, et day one dans le Game Pass.