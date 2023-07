Après moult adaptations de qualité variable, l'univers d'Harry Potter revient avec Hogwart's Legacy, développé avec passion par Avalanche Software. Scénaristiquement, le jeu se déroule à la fin des années 1800.

Avec l'éditeur de personnage, on incarne ainsi son propre protagoniste durant des événements propres au jeu. Si l'histoire se révèle intrigante dès le départ, le constat est plus nuancé sur la longueur - faute à une narration maladroite, et à des révélations peu engageantes.

Fort dommage, car la réalisation n'est pas mauvaise. Elle peut être juste handicapée par un mauvais choix de musique à l'instant T, et d'un acting parfois peu convaincant.

Artistiquement, il s'agit d'un sans-faute : le jeu est visuellement magnifique, avec Poudlard et Pré-au-Lard plus vrais que nature (entièrement explorables), et des musiques toujours aussi envoûtantes.

Globalement, Hogwart's Legacy est très généreux. Parfois même trop. Open world oblige, on n'échappe pas à de vastes zones de remplissage de coffres cosmétiques, et autres collectibles en grand nombre. Mais il sait aussi se rattraper avec son univers, ses petits arcs narratifs plutôt soignés, et ses nombreux à-côtés. A peaufiner !