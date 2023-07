Un scénario original créé en partenariat avec Dark Horse Comics et Mike Mignola, le créateur d’Hellboy



Construite en 1962 par l’occultiste Pasquale Deneveaux, la Maison aux Papillons est plus qu’une simple résidence, c’est une passerelle. Elle a été conçu dans un but ignoble et singulier : ouvrir les portes d’une terrible et fascinante dimension appelée le Wyrd. Vingt ans plus tard, un agent du B.P.R.D. est envoyé en mission de reconnaissance au manoir et disparaît aussitôt.



C’est à vous Hellboy et à votre équipe d’agents du Bureau de retrouver votre collègue disparu et de découvrir les secrets de la Maison aux Papillons. Au cours de l’enquête, vous explorerez des plans d’existence merveilleux et étranges contenus dans le Wyrd, chacun abritant de puissants monstres, des formes divines oubliées, de magnifiques trésors et de puissants secrets. Mais soyez averti, car un mal ancien stagne dans les confins du Wyrd… un mal qui a hâte d’être libéré.