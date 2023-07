Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl.



Dans le film Wonka Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise.

Au cinéma le 13 décembre prochain.