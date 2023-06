et bien je ne pensais pas aller le voir...



Je viens donc de le voir (enfin hier) et je dois dire bravo!

Certains se plaignent du manque d'originalité (en même temps Mario c'est juste le gars qui doit sauver une princesse qui n'est jamais dans le bon château)...et bien Non nullement besoin d'un roman de Shakespear, en fait on s'en fiche.



Le film fait totalement le travail, du fan service pas grossier ou boursoufflé du tout (n'est-ce pas Ready Player One).

Le rythme du film est vraiment absolument parfait , on ne s'ennuie pas, chaque scène n'est ni trop courte, ni trop longue.

Mon sentiment de cinéphile me fait dire qu'on retrouve clairement des scènes inspirés de films célèbres et populaires:

-scène du château contre les pingouins représente Thanos qui défoncent Thor/Hulk/Loki (montre la force et le danger que représente Bowser qui récupère l'étoile (pierre d'infinitée)...Avengers

-publicité télé pour l'entreprise de plombier des frères...Ghosbusters.

-scène du café et repas de famille...Retour vers le futur.

etc donc du zéro risque.



Le mega succès du film se comprends totalement, c'est du simple et du pur divertissement...l'universalisme vs l'élitisme, j'avais posé la question à différente tranche d'âge chez les jeunes primaire, collège, lycée, ils avaient tous aimés.

donc si on rajoute les parents qui ont sans doute joué étant jeune à Mario et que l'histoire "simple" permets aussi aux grand-parents de s'y retrouver...le film a vraiment tapé dans le 1000 et mérite son succès.



Petite critique qui n'en est pas une ...le film aurait pu peut-être être un peu plus long...histoire de faire durer le plaisir car à aucun moment on ne s'ennuie (attention je ne parle de quelque chose d'anthologie mais de juste bien calibré), le temps passe trop vite.



Et une suite est déjà condamné au succès.