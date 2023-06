Ces jeux ayant désormais une population de joueurs très réduite, nous fermerons les services en ligne de Forza Horizon 1 et Forza Horizon 2 le 22 août 2023 afin de pouvoir nous concentrer sur nos jeux les plus récents. Veuillez noter qu’en raison de l’ancienneté de ces jeux et de leurs services, l’accès aux fonctionnalités en ligne même avant la date de fermeture officielle n’est pas garanti.



L’expérience solo des deux jeux restera jouable, mais les fonctionnalités en ligne telles que le matchmaking, les classements et la consultation et le téléchargement de contenu généré par les joueurs en ligne, y compris les livrées, les vinyles, les réglages et les photos, ne seront plus disponibles à partir du 22 août 2023.

Forza blog officiel - https://forza.net/news/forza-horizon-online-services-closure