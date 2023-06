Je sais qu'il y a les déçus pour la non sortie physique de certains jeux, mais le point positif si pas de sortie physique pour ce jeu, c'est qu'il est à 49.99 Euros sur les stores. Sega est quand même partie du principe que ca attirera plus qu'un 69.99 euros en démat comme tout les autres jeux AAA. Idem pour Assassin creed Mirage, mais ce dernier aura aussi le droit à une édition physique.

Like

Who likes this ?

posted the 06/12/2023 at 08:33 PM by liberty