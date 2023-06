Bsr à tous, une campagne kickstarter a débutée le 1er juin pour la conception d'un fanbook dédié à la licence the last of us, elle se termine le 31 juillet



L'auteur est connu déjà pour les fanbook horizon zero dawn et celui consacré à Hideo kojima et shinkawa



Le financement a été atteint en 24h et des surprises sont a venir si le budget augmente.



https://editioncollector.fr/collectors/endure-and-survive-the-fan-book-the-last-of-us



Ou directement sur kickstarter.



PS : je ne peux pas mettre d'image, je suis sur mobile et la pub clash machin prend la moitié de l'écran -au milieu- c'est un vieux téléphone avec peu de mémoire