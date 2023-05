Ayant plus que moyennement apprécié forbiden west la faute à un open world pas toujours bien construit et une ambiance le plus souvent ratée. Et bien je dois dire que ce DLC à los Angeles fait beaucoup mieux!





L’histoire bien que plutôt simple fonctionne beaucoup mieux avec une accompagnatrice intéressante et qui se montrera ni inutile ni envahissante lors des missions principal. Si l’intrigue se termine plutôt vite le gros de la durée de vie se situera d’avantage dans son monde ouvert, tellement mieux construit et qui en plus est d’une beautée remarquable avec des panoramas saisissants. D’une beautée incomparable cette extension pousse a l’admiration, ona envie de s’y perdre et ça tombe plutôt bien car l’environnement regorge de petits secret a dénicher derrière une énigme ou un enchaînement de plateforme au milieux des ruine de L A. Les embranchements se multiplient, mer, terre et même ciel! Oui oui!

Et seront autant de situations ou une rencontre avec une machine peux se produire, les affrontements ce montrent d’ailleurs toujours aussi efficace et impressionnant, apportant au passage son lot de nouvelles créatures.

À propos d’affrontements le boss final est juste époustouflant!!





Au final ce DLC n’a pas tout à fait la même approche que le jeu et c’est clairement pour son bien, j’espère que Guerilla saura s’appuyer dessus pour une éventuelle suite!!





Les +



-Que c’est beau

-Un level design qui récompense les curieux

-Les affrontements

-Le boss final

-Seyka

-Vraiment Nextgen





Les -



-Parfois un peu brouillon lors d’affrontements avec beaucoup (trop?) d’ennemis

-Leger PopUp