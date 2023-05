Neva traite du lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre une aventure pleine de dangers, de rencontres et de défis. Avec le temps, l’animal va grandir et gagner en maturité. Au fil de leur exploration de cet univers damné, presque éteint, leur relation va également évoluer.

Neva sortira en 2024 sur Pc, ps5, X box et Switch