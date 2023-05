Le film est devenu le troisième film d'animation au classement: 1 La reine des neiges 2 ( 1,45 milliards de dollars ) 2 La reine de neiges ( 1,284 milliards de dollars ) 3 Mario le film ( 1,239 milliards de dollars ) Sachant qu'il reste encore un peu de marge au Japon (6.5 millions de billets vendus) et que le film devrait rester encore quelques semaines encore au usa et dans le monde. La deuxième place semble jouable, la première j'en doute (surtout (je ne suis pas sur) que le film soit sorti en Russie). Un succès paraissait acquis mais pas à ce niveau.

posted the 05/23/2023 at 09:59 AM by newtechnix