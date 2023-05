A l'instar des précédents épisodes, Xenoblade Chronicles 3 se voit doté d'une extension scénarisée, intitulée "Un Avenir Retrouvé ". L'occasion nous est donné de jouer le groupe des Fondateurs, ces 7 héros légendaires narrés dans le récit initial et qui sont à l'origine de la Cité et du pouvoir des Ourobouros.

L'aventure se déroulant 100 ans avant, ici, point de Noah, Mio ou autres Eunie : place à Matthew, le plus attachant héros de la saga, accompagné de la mystérieuse "A" et d'une toute nouvelle bande. D'ailleurs, le fan retrouvera avec bonheur deux anciens personnages mythiques de la saga, en tant que protagonistes permanents (surprise!).

La guerre entre Keves et Agnus est ici très secondaire : la véritable menace de la saga, Alvis (coucou les fans) a décidé de détruire le monde ! A l'instar de "Torna", ce nouveau DLC est un condensé nerveux, hyper rythmé et sans lourdeur aucune de ce qu'il y a de meilleur dans le jeu de base.

Excellent système de jeu, récompensant vraiment l'exploration du monde. Dommage que l'histoire conclue à plus de questions que de réponses, mais l'émotion est souvent là. Les clins d'œil aussi, et on espère une fois encore que cela ne s'arrête jamais.

Par choix commercial, Nintendo ne propose que des DLC « tout en un », livrant un peu de contenu en apéritif avant le plat principal : deux héroïnes dispensables pour le jeu de base, ainsi que des défis débloquant des costumes (et une surprise).

Cette opération s’avère toutefois superflue tant la raison même de ce pass pour Xenoblade 3 se nomme Un Avenir Retrouvé.

Le jeu principal avait lui-même dévoilé quelques éléments de teasing sur cette aventure, et on s’attendait logiquement à ce que le DLC soit une préquelle, mais la révélation – le choc même – arrive dès l’introduction : les 2 héros emblématiques des précédents volets sont de retour pour épauler une nouvelle génération !

Aventure plus courte (une bonne vingtaine d’heures tout de même), se concentrant sur une zone gigantesque aux environnements variés, Un Avenir Retrouvé joue à plein la carte de la nostalgie.

Oui, on peut clairement parler de fan service à travers les dialogues et les lieux traversés, mais un fan service d’une qualité rarement vue : sans négliger une histoire centrée sur son protagoniste Matthew, le DLC vient aussi apporter une conclusion – complexe et cryptique – à une trilogie, ouverte sur une suite.

Avis publié par Twinsen Threepwood. Pour lire l'avis sur le site site source et ainsi aider à son référencement :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avis publié par Blondex. Pour lire l'avis sur le site site source et ainsi aider à son référencement :