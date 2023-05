https://twitter.com/Open_Critic/status/1653077947979382789Redfall : embargo levé au moment de la sortie.Deathloop : embargo levé à 5h00, 12 heures avant sa sortie.Doom Eternal : embargo levé le 17 mars, 3 jours avant sa sortie le 20.Ghostwire Tokyo : embargo levé le 21 mars, 4 jours avant sa sortie le 25.ça sent vraiment pas bon. Je pense que Arkane ou Xbox veulent juste en finir avec ce jeu depuis qu'il a était annoncer.Vaut mieux faire ça que de l'annuler simplement.

posted the 05/01/2023 at 08:05 PM by lalisa