Pour ceux qui possèdent le jeu ?Pour ma part un très bon début (j'ai juste fait le prologue) et j'entrevois déjà le potentiel du titre au niveau de son scénario qui m'a l'air plus riche que son prédécesseur. Cal a pris en assurance et en charisme et les nouveaux personnages qui gravitent autour de nous sont intéressants.Niveau gameplay on reste en terrain connu, il me paraît quand même plus souple, on gagne en rapidité avec de nouveaux combos combiné a ceux que l'on avait déjà dans Fallen Order.La mise en scène est excellente, notamment lors des cinématiques ou quand on tombe sur un boss. (D'ailleurs la difficulté me paraît un poil plus corsé que sur le 1er mais a confirmé sur le reste de l'aventure)Graphiquement pour ma part je trouve le jeu assez jolie (je joue sur PC) mais avec quelques baisses de framerate. Les panoramas sont classe et l'ambiance ainsi que l'univers de Star Wars sont très bien retranscrits. Finalement on est aussi dans la parfaite continuité de Fallen Order sur ce point.Par contre le jeu prend énormément de place... (155go)Clairement ce n'est pas un jeu qui réinvente la roue, on reste en terrain connu, il s'inspire toujours à mes yeux de pas mal d'autres jeux, que ce soit pour les combats ou les phases de plate forme (d'où ce sentiment peut être parfois sur certaines phases de déjà-vu) mais ce qu'il fait, il le fait bien !