Lien d'achat

Le VR PICO 4 est un casque de réalité virtuelle autonome, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur ou à un téléphone portable pour fonctionner. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon XR, deux écrans Fast-LCD de 2,56 pouces qui offrent un champ de vision de 105° pour une plus grande immersion (lentilles pancake, super-vision 4K+), et d'une mémoire vive de 8 Go, 128 Go et 256 Go.

Il dispose également de deux contrôleurs de mouvement pour une expérience de réalité virtuelle plus immersive et de quatre caméras monoculaires fisheye + 1 caméra monoculaire pass-through RVB.

Par rapport à la concurence

Audio : Haut-parleurs stéré, son spatial 3D

Contrôleurs 6DoF avec moteur intégré pour un retour tactile (avec Tracking des mains)

Batterie 5300mAh, 3 heures d’utilisation active, charge rapide

Connexions : Support Wi-Fi 6, 2.4GHz/5GHz dual band + Bluetooth 5.1

Compatible PC VR : Oui, sans fil uniquement

Installation APK : Oui

Leest en pleine effervescence, offrant des expériences immersives inégalées dans divers domaines tels que le divertissement, l'éducation, la médecine et bien d'autres encore. Parmi les dispositifs de réalité virtuelle, le casqueest l'un des plus prometteurs, car très ergonomique.Pesant(sans les sangles poids) le PICO 4 est conçu pour être facile à utiliser. Il suffit de le mettre sur sa tête, d'ajuster les sangles pour un ajustement confortable et de commencer à explorer les mondes virtuels. Le casque est équipé de capteurs de mouvement pour suivre les mouvements de la tête de l'utilisateur, permettant une immersion totale dans le monde virtuel.En termes de, le VR PICO 4 offre une bibliothèque croissante de jeux, d'applications et de vidéos à explorer. Il est compatible avec la plateforme Viveport, qui propose une large sélection de contenu de réalité virtuelle, allant des jeux d'aventure aux applications éducatives en passant par les expériences de voyage virtuel, la connexion est possible avec(sans doute le plus intéressant en terme de contenu de jeux-vidéo), et l'alternative(20€) également compatible.Face à la concurrence (principalement) ce casque est de peu de doute le meilleurs choix. Il offre tout ce que l'on peut chercher en terme de confort, qualité visuelle allié à la libertée de déplacement.: Oculus Rift S, Quest 2, G2, Valve Index, HP Reverb; le Pico 4 à une meilleure zone de netteté grâce à ses lentilles pancake, plus haute resolution, plus puissant, plus confortable (chose essentiel) et moins cher !: on ne parle pas assez du son spatial 3D par hauts parleurs sur ce type de casque qui est tout bonnement bluffant ! / sinon, d'après certaines rumeurs Apple annoncerait son casque VR premium cet été à un prix de plus de 2000e.______